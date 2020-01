Anne Hagemann ist neue Schriftführerin des TSV Wipshausen

Eine Veränderung gab es im Vorstand des TSV Wipshausen: Auf der Jahreshauptversammlung schied nach zehnjähriger Vorstandsarbeit Martina Rohrberg als Schriftführerin des TSV auf eigenen Wunsch aus. Zur Nachfolgerin wurde Anne Hagemann gewählt.

Die Jahresversammlung wählte überdies Wolf Hermann Rüscher als 1. Vorsitzender, Carsten Munzel als 2. Vorsitzenden, Michael Rüscher als Kassenwart sowie Petra Hennigs als Sport- und Sozialwartin.

53 Sportler und Sportlerinnen hatten sich laut Mitteilung des Vereins zur Jahresversammlung des TSV Wipshausen im Sporthaus eingefunden. An dem Abend sei auf das vergangene Vereinsjahr zurückgeblickt worden.

Auch dieses Jahr wurden langjährige Mitglieder für ihre Vereinstreue mit einem Präsent für 25-, 40-, 50- und 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Darüber hinaus wurden Urkunden an die 15 Mitglieder verliehen, die sich im vergangenen Jahr ein Sportabzeichen verdient hatten.

Nachdem die Mitglieder einen Blick in die Vereinszeitschrift „TSV-News“ geworfen hatten, in der die Artikel der einzelnen Abteilungen über das sportliche Geschehen des Jahres 2019 informierten, fasste der zweite Vorsitzende Carsten Munzel die Ereignisse des Jahres zusammen. Er appellierte an die jungen, motivierten Mitglieder, das Vereinsleben weiterhin aktiv zu unterstützen und zu gestalten und lobte hierbei insbesondere die Platzarbeiten der Fußballspieler der I. und II. Herren. Auch die Fitnessnacht am 11. Januar 2020 habe sich durch eine tolle Organisation sowie eine Besucherzahl von 95 vereinsinternen und -externen Sportlern und Sportlerinnen ausgezeichnet. Hier konnten sich die Gäste an verschiedenen Fitnesskursen ausprobieren, die so auch im Verein angeboten werden.

Einzelheiten über die verschiedenen Fachschaften finden sich auf der von Stefan Linke gepflegten vereinseigenen Homepage: www.tsv-wipshausen.de. red