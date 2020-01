Stadt Peine bietet Platz für 70 Menschen ohne Obdach

Die Adresse zählt nicht zu den Feinsten in der Stadt, sie ist aber elementar wichtig für die Menschen am Rand der Gesellschaft – die Obdachlosenunterkunft der Stadt Peine an der Fritz-Stegen-Allee. Am Montagmorgen machte sich Christoph Plett, CDU-Landtagsmitglied aus Peine, vor Ort ein Bild davon,...