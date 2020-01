Betrunkene Autofahrerin rammt in Peine einen Baum

Die Polizei berichtete am Donnerstag, dass sich am Mittwoch gegen 21.45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Sundernstraße ereignet hat. Demnach fuhr eine 60-jährige Peinerin mit ihrem Kleinwagen auf der Sundernstraße in Richtung Sundern, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß der Wagen noch gegen ein Verkehrsschild und einen Strommasten und kam anschließend an einem Baum zum Stehen, heißt es im Bericht. Die Fahrerin des Kleinwagens verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste im Klinikum Peine stationär aufgenommen werden. Bei der Unfallaufnahme gab die Fahrerin gegenüber der Polizei an, Alkohol getrunken zu haben. Es wurden zudem mehrere Alkoholflaschen in ihrer Tasche gefunden. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die Fahrerin ein. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 3500 Euro, so die Polizei.

