Großeinsatz in Peine – Polizei setzt Pfefferspray ein

Zu einem Großeinsatz für die Polizei ist es in Peine-Telgte gekommen – der Grund: Nach Darstellung der Polizei ist am Mittwochabend ein Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus an der Vöhrumer Straße so sehr aus dem Ruder gelaufen, dass gleich etliche Beamte vor Ort sein mussten. Die Polizisten hätten sich zudem gegen einen 42-Jährigen mit Pfefferspray zur Wehr setzen müssen.

Bei der Auseinandersetzung ist laut Polizeibericht eine Fensterscheibe der Wohnung zu Bruch gegangen. In einem Gespräch mit den Beteiligten die Angelegenheit zu schlichten, sei nicht möglich gewesen, teilt die Polizei weiter mit.

Aus Sicht der Beamten hat sich Folgendes zugetragen: Die Polizei habe in die Wohnung im Mehrfamilienhaus gelangen wollen, doch dies habe der 42-Jährige abgelehnt – im Zuge dessen habe der Mann die Beamten angegriffen. Zu ihrem eigenen Schutz hätten die Polizisten Reizgas einsetzen müssen. Dabei habe sich der Mann verletzt und sei mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Peiner Klinikum gebracht worden.

Laut Polizeibericht ist der 42-Jährige bei dem Angriff alkoholisiert gewesen – eine Blutprobe sei ihm entnommen worden.

Drei Polizeifahrzeuge und ein Rettungswagen sind vor Ort gewesen: Wegen des Einsatzes ist eine Spur der Vöhrumer Straße gesperrt worden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.