Messerattacke im Peiner Gewerbegebiet: Mann wird verletzt

Zu der Attacke in Peine kam es am Donnerstagmorgen.

Ein Mann hat in Peine einen Auslieferungsfahrer mit einem Messer in den Bauch gestochen. Wie die Polizei berichtet, musste der Geschädigte am Donnerstagmorgen mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Täter verletzt Mann am Bauch

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten zwei männliche Personen einen Verkaufsraum im Gewerbegebiet in Peine-Twete und verwickelten den 24-jährigen Auslieferungsfahrer in ein Gespräch. Nachdem die Täter von dem Mann eine Gefälligkeit gefordert hatten, hat dieser die Herausgabe verneint.

Ohne jegliche Vorwarnung soll einer der Täter den 24-Jährigen mit einem Messer im Bauchbereich verletzt haben. Die Täter flüchteten schließlich. Der Mann musste mit Verletzungen in das örtliche Krankenhaus gefahren werden.

Polizei leitet Fahndung ein

Die Polizei leitete schnell eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein. Dabei kontrollierten sie Personen, die eine Ähnlichkeit mit den Tätern hatten. Ob es sich wirklich um die Täter handelt, steht noch nicht fest – sie werden laut Polizei derzeit nicht als Täter eingestuft.

Polizei sucht nach Zeugen: Täterbeschreibung

Der erste Täter soll eine dickliche Statur, schulterlange gräuliche Haare und einen Bart haben. Er trug eine schwarze Hose und sprach akzentfreies Deutsch.

Der zweite Täter trug eine längere Jacke und Stiefel.

Zeugen können sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 in Verbindung setzen. red