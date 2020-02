„Aber bitte mit Sahne“ – Peiner Landfrauen stellen sich vor

Kurz vor der Eröffnung des Kuchenbuffets wird’s munter im Peiner Kreismuseum: Bastian Weiler und Gregor Pellacini (Dixieflows) singen den Udo-Jürgens-Klassiker „Aber bitte mit Sahne an“ („sie treffen sich täglich um viertel nach drei; am Stammtisch im Eck in der Konditorei“), und etliche Gäste stimmen freudig mit ein. „Aber bitte mit Sahne“: So nennt sich auch – mit einem sympathischen Schuss Selbstironie – die Ausstellung im Museum „mit und über die Landfrauen“, für die es am Sonntag den Startschuss gegeben hat.

Exakt 1975 Landfrauen sind im Kreisverband Peine registriert – eine beachtliche Anzahl für eine Organisation, die sich dem Wandel der Zeit stellen musste. Ein „Thema aus dem Leben gegriffen“, stellt Erster Kreisrat Henning Heiß zur Eröffnung der Landfrauen-Ausstellung fest angesichts der rund 130 Besucher – übrigens beileibe nicht ausschließlich Frauen. Heiß würdigt den Landfrauen-Verband als „wesentlichen Teil der ehrenamtlichen Arbeit vor Ort“.

Sichtlich erfreut ist die Landfrauen-Kreisverbands-Vorsitzende Cornelia Könneker über die „Kreativität und Vielfalt“ der Ausstellung, die die Aktivitäten ihrer Organisation so anschaulich darstelle. Eine Ausstellung, die nach Aussage der Macher „keine fertigen Antworten gibt und mit Klischees aufräumt“. Und dennoch: Als Dankeschön verteilt Cornelia Könneker selbst gemachte Marmelade, und auch den Kuchen zur Eröffnung und an den künftigen Ausstellungssonntagen backen die Landfrauen selbst. Da „wir Lebensmittel aber Wert schätzen“, bittet die Vorsitzende um Spenden für den Kuchen. Seit Jahren gehen solche Erlöse an die Peiner Bürgerstiftung für das Projekt „Essen für jedes Kind“ – längst sind die Landfrauen eine Vereinigung, die sich stark für das Gemeinwohl einsetzt.

„Wie cool ist das denn?“: Auch Catarina Köchy, Braunschweigs Landfrauen-Bezirksvertreterin, lobt die Ausstellung, die die „Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der Landfrauen“ abbilde. Sie verweist auf Elisabeth Boehm, die 1898 in Rastenburg (heute Polen) den „Landwirtschaftlichen Hausfrauenverein“ (Vorgänger der heutigen Landfrauen) gegründet hat – und damit auch die Direktvermarktung auf den Höfen stärken wollte. „Ein heute wieder sehr aktuelles Thema“, erinnert Catarina Köchy.

Von einer Besonderheit spricht Kreismuseumsleiterin Dr. Doreen Götzky bei dieser Ausstellung, denn: „Sie soll nicht nur Vergangenes darstellen, was man in Vitrinen stellen kann.“ Vielmehr gelte es, auch die Gegenwart und Zukunft der Landfrauen mit besonderen Präsentationsformen aufzuarbeiten. Als „zupackend und pragmatisch“ habe sie die Landfrauen erlebt – insbesondere als es um den Transport der Palettenmöbel und der Erntekrone ins Kreismuseum gegangen sei.

Die Ausstellung, gestaltet von Sven Rhode aus Bülten, bietet eine Mischung aus informativen Texten, (großflächigen) Bildern, anfassbaren Gegenständen wie dem gläsernen Häuschen, das Dorfgemeinschaft symbolisieren könnte, und dreidimensionalen Anlagen. Vor der Informationswand zur Geschichte der Landfrauen liegt Pflanzenerde – sie steht dafür, dass diese Organisation aus der Landwirtschaft entstanden ist. Heute allerdings kommen nur noch 25 Prozent der Landfrauen im Kreisverband Peine aus der Landwirtschaft – darunter Cornelia Könneker aus Hohenhameln, die sich als „Bäuerin“ bezeichnet. Dazu ist in der Ausstellung zu nachlesen: Die Landfrauen hätten sich längst von einer „konkreten Vereinigung der Frauen in der Landwirtschaft zu einer Gemeinschaft aller Frauen verändert, die auf dem Land lebt“. Und zur Zukunft befragt, heißt es: Zu hoffen sei, dass es „weiterhin aktive Frauen auf dem Lande geben wird“ – und zwar nicht nur wegen des leckeren selbst gemachten Kuchens.

Infos:

Zum Peiner Kreisverband der Landfrauen gehört der gesamte Landkreis außer den Gemeinde Wendeburg und Vechelde: Er zählt 1975 Mitglieder. Die Landfrauen aus den Gemeinden Wendeburg und Vechelde sind dem Kreisverband Braunschweig angegliedert. Die Ausstellung „Aber bitte mit Sahne“ über die Landfrauen im Kreismuseum in Peine, Stederdorfer Straße 17, ist am heutigen Sonntag noch bis 17 Uhr geöffnet, ansonsten bis einschließlich Sonntag, 3. Mai. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr (geschlossen zudem an einigen Feiertagen). Der Eintritt ist frei.