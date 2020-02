Unbekannter stößt 24-Jährigen in Peine vom Rad und schlägt ihn

Ein 24-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntagabend gegen 23.10 Uhr auf der Gunzelinstraße in Peine in Höhe „Lerchenfeld“ von einem Unbekannten vom Rad gestoßen und ins Gesicht geschlagen worden.

Täter konnte entkommen – es liegt eine Personenbeschreibung vor

Der Täter floh im Anschluss, wie Polizeisprecher Eileena Wenzel mitteilt. Die Fahndung nach dem Mann sei bislang erfolglos verlaufen.

Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank. Zum Tatzeitpunkt trug er eine beige Jacke.

Peiner Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Radfahrer verletzte sich bei dem Vorfall leicht, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine zu melden: (05171) 9990. red