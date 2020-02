„Peine fordert 40 Millionen Euro für das Klinikum“

Im Fall eines möglichen Verkaufs des Klinikums Peine an einen anderen Träger zeigte sich am heutigen Donnerstag die AKH-Gruppe Celle von der derzeitigen öffentlichen Debatte über das Angebot des Landkreises Peine und der Stadt Braunschweig für das Peiner Klinikum „überrascht“. Wenn in verschiedenen Medien ist von einem Kaufpreis von einem Euro die Rede sei, würden dabei andere Aspekte des Angebots „leider vernachlässigt“, heißt es in...