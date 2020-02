Verein gegründet, der Bürgerbus Wendeburg kann fahren

Was lange währt, wird gut. Das trifft bei der Gründung des Vereins Bürgerbus Wendeburg zu. Nach zum Teil jahrelangen Überlegungen und Abwägungen wurde der Verein am Freitag in den Räumen der Feuerwehr am Meierholz gegründet. 53 Gründungsmitglieder Die Organisatoren um Sprecher Gerd Albrecht zählten an dem Abend 53 Gründungsmitglieder. „Ich bin von dem Interesse der Bürger und über den einstimmigen Beschluss begeistert“, sagte...