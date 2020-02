Bewohner überraschen Einbrecher in Peine

Unbekannte Täter sind am Montag zwischen 16.30 und 19.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Kauzweg in Peine eingedrungen. Sie durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Offenbar wurden die Täter von den 67- und 68-jährigen Eigentümern des Wohnhauses gestört und flohen. Das Diebesgut und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Zeugen melden sich bei der Polizei Peine, (05171) 9990.