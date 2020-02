Dieses Symbolbild zeigt geparkte LKW. In Hohenhameln haben Täter die Dieseltanks von sechs Fahrzeugen aufgebrochen.

Hohenhameln. Dabei haben die Täter es in Hohenhameln in der Straße Ackerköpfe auf den Diesel abgesehen.

Täter brechen LKW in Hohenhameln auf

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 8.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Straße Ackerköpfe die Kraftstofftanks von insgesamt sechs LKW auf, teilt die Polizei mit. Sie entwendeten den darin befindlichen Dieselkraftstoff und konnten unerkannt fliehen. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 3100 Euro. Hinweise: (05302) 8043730 red