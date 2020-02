Peine. Am Mittwoch kam es auf der B444 zu einem Auffahrunfall mit anschließender Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Fahrerflucht auf der B444 in Richtung Rosenthal

Ein 34-jähriger Peiner befuhr am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mit seinem VW Polo die B444 aus Richtung Peine kommend in Richtung Rosenthal. In Höhe der Abfahrt Vöhrum bremste ein vor ihm befindlicher VW-Fahrer abrupt ab.

Der Peiner versuchte auszuweichen und rutschte in die rechte Leitplanke. Der Fahrer der VW beging daraufhin Fahrerflucht.

Es entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, (05171) 9990, zu melden.