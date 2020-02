Flohmarkt in Peiner City-Galerie – jetzt anmelden

Eine Premiere: Am Montag, 1. März, steigt in Peine der erste Stadtflohmarkt – verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Das Gute dabei: Zumindest zum Teil findet der Flohmarkt in der City-Galerie statt – also überdacht und somit wetterunabhängig.

Drei Punkte sind bei dieser Veranstaltung am ersten März-Tag zu nennen:

• Beim Flohmarkt in der City-Galerie am 1. März von 13 bis 18 Uhr ist die Bevölkerung aus dem gesamten Landkreis Peine aufgerufen, mit Ständen dabei zu sein. „Wer nicht mitmachen will, hat keine Ausreden“, macht der stellvertretende Gildemeister Ole Siegel mit einem Schmunzeln deutlich – die Peiner Kaufmannsgilde ist Veranstalter der Aktionen an dem Sonntag. Angesichts des Beginns um 13 Uhr könnten in die City-Galerie auch „Spätaufsteher“ kommen. Am Flohmarktverkauf beteiligen dürfen sich aber nur private Anbieter, keine gewerblichen Verkäufer. Und veräußert werden darf keine Neuware. Als Verkaufsflächen in der ersten und zweiten Etage in der City-Galerie dienen die Flure (öffentliche Flächen) sowie geschäftliche Leerstände. Die ausschließlich privaten Verkäufer zahlen als Gebühr fünf Euro pro laufenden Meter Stand. Aufgebaut werden kann an dem Sonntag ab 10 Uhr, aufgebaut sein muss alles bis spätestens 12.45 Uhr. Einlass-Ende für die Standbetreiber ist um 12.30 Uhr. Anmeldungen bis einschließlich Samstag, 29. Februar, bei der Kaufmannsgilde unter flohmarkt@kaufmannsgilde-peine.de oder unter (0172) 41435503 bei Jens Koch, der diesen Flohmarkt organisiert. Für eine Kontrolle der Auflagen für diese Veranstaltung wird gesorgt. Der Erlös aus dem Flohmarkt (Standgelder) geht an die Lebenshilfe Peine-Burgdorf: Sie ist am 1. März von 13 bis 18 Uhr mit einem Informationsstand im Erdgeschoss der City-Galerie vertreten.

• Bereits um 12 Uhr beginnt am 1. März der Flohmarkt für Kinder rund um die Jakobikirche an der Fußgängerzone: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Standgeld gibt es nicht. Angeboten werden kann die Ware auf Ständen oder auf Decken auf dem Erdboden.

• Im Bereich City-Galerie/Fußgängerzone/historischer Marktplatz ist am 1. März von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag angesagt. Jedes Geschäft, das geöffnet hat, sucht sich einen Flohmarkt-Standbetreiber, der vor dem jeweiligen Laden Artikel verkauft. „Mindestens die Hälfte“ aller Geschäfte in dem Bereich, davon geht Siegel aus, werden sich am verkaufsoffenen Sonntag beteiligen und damit auch an diesem Flohmarkt.

Sollte die Resonanz gut sein, ist sich der Vize-Gildemeister sicher, dass dies nicht der letzte Stadtflohmarkt in Peine sein werde. Die Kaufmannsgilde plant in diesem Jahr noch weitere drei verkaufsoffene Sonntage – unter anderem beim Autofrühling (18. und 19. April).