Kinder-Ferienprogramm der Peiner Jäger startet wieder

Eine spannende Aktion für den Nachwuchs: Nach einer Pause bietet der Hegering Hohenhameln in den Sommerferien eine Neuauflage seines beliebten Ferientags in Natur und Wald für Mädchen und Jungen aus der Gemeinde an. „Simone Prinz und Nina Gabel wollen Kindern zwischen sechs und 13 Jahren an einem...