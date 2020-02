Fahrer flüchtet nach einem Unfall in Peine

Ein bislang nicht ermittelter Fahrer hat nach Polizeiangaben am vergangenen Dienstag zwischen 13 und 14.45 Uhr offenbar beim Ein- oder Ausparken einen BMW beschädigt, der an der Kirchvordener Straße zum Parken abgestellt worden war. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, es entstand ein Schaden an der Front des BMW in Höhe von geschätzten rund 1000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, (05171) 9990, zu melden.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder