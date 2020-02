Kaufhausruine in Peine: Kabeldiebe setzen Asbestfasern frei

Vom ehemaligen Hertie-Kaufhaus auf dem Areal des künftigen Geschäftszentrums Lindenquartier in der Peiner Innenstadt geht möglicherweise eine Asbest-Gefahr aus. Wie die Peiner Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, sind mutmaßlich Kabeldiebe widerrechtlich in das Gebäude eingedrungen, haben unter...