Freiwilliges soziales Jahr an der Grundschule Edemissen

Lehrer – ist es der Traumberuf oder eher doch nicht? In einem Freiwilligen sozialen Jahr (FsJ) lässt sich das herausfinden. Wer kein Abi hat, kann mit dem Freiwilligendienst sogar sein Fachabitur bekommen. Mirco Herbst (21) aus Gadenstedt und Elias Siedentopf (18) aus Lamme haben sich für diesen Weg entschieden. Mirco Herbst absolviert seinen Freiwilligendienst zurzeit an der Grundschule Drachenstark in Edemissen, Elias Siedentopf...