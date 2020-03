Kube-Events lässt Kult-Disco La Salle in Edemissen aufleben

Wenn am Samstag, 14. März, die La Salle-Party in Peine steigt, dürften sich viele Peiner, die nun bereits über 50 sind, in ihre Jugendzeit im legendären La Salle zurückversetzt fühlen. Veranstalter Andre Kube pflegt „auf vielfachen Wunsch“ die Tradition der ältesten Peiner Disco und sorgt mit...