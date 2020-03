Corona – erste bestätigte Fälle im Landkreis Peine

Im Corona-Testzentrum in Peine wurden am Freitag vier Abstriche genommen.

Es war abzusehen, nun ist es passiert: Am Freitagnachmittag hat die Kreisverwaltung die ersten beiden bestätigten Corona-Fälle im Landkreis gemeldet. Dem Landkreis-Sprecher Fabian Laaß zufolge hat es bei vier Corona-Verdachtsfällen im Testzentrum in Peine Abstriche gegeben: „Bei zwei Personen hat sich der Verdacht bestätigt.“

Dem Kreissprecher zufolge arbeitet das Kreis-Gesundheitsamt „auf Hochtouren, um die Kontaktpersonen zu identifizieren“. Sobald diese Menschen ermittelt seien, werde geprüft, wie der Kontakt zu den Infizierten ausgesehen hat und welche Vorkehrungen – etwa Quarantäne – zu treffen seien.

Laaß geht davon aus, dass es den beiden Infizierten gesundheitlich vergleichsweise gut gehe, denn: „Beide Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne und nicht im Krankenhaus.“ Beide gehörten auch nicht zu den Risikogruppen (Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen), sondern seien berufstätig.

Im Peiner Testzentrum haben sich am Dienstag zwei Personen testen lassen, am Mittwoch sieben, am Donnerstag zehn und am Freitag vier.

