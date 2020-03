Niedersachsen: Keine Garantie für das Klinikum Peine

Nach dem Insolvenz-Antrag für das Klinikum Peine durch das Mutterhaus AKH-Gruppe Celle am Freitag (wir berichteten) hatte der Landkreis Peine in Absprache mit dem Städtischen Klinikum Braunschweig – bei bildeten im vorherigen Verkaufsverfahren für das Klinikum eine Bietergemeinschaft – prompt reagiert. Der Peiner Landrat Franz Einhaus (SPD) erklärte: „Angesichts unserer bisherigen gemeinsamen Vorgehensweise befinden wir uns in...