Wurde Brand einer Hecke in Peine gelegt?

Auf bislang unbekannte Weise ist am Samstagabend gegen 21.20 Uhr die Hecke eines Grundstücks am Weißstorchweg in Peine in Brand geraten. Von der Hecke griff das Feuer auf eine Gartenhütte über. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnten ein größerer Schaden an der Hütte und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest, teilt die Polizei mit. Der Verdacht einer Brandstiftung bestehe.

