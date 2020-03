Meerdorf. Das Unglück passiert am Sonntagvormittag. Der Junge wird gerettet und in eine Kinderklinik in Hannover gebracht.

Zweijähriger stürzt in Meerdorf in Gartenteich

Ein Unglücksfall mit einem zwei Jahre alten Jungen ist am Sonntagvormittag in Meerdorf in der Gemeinde Wendeburg passiert. Der Junge war offenbar in einen Gartenteich gestürzt und soll einige Minuten lang unter Wasser gewesen sein.

Die Integrierte Rettungsleitstelle Braunschweig/Peine/Wolfenbüttel in Braunschweig hat nach dem Notruf der Eltern die Freiwillige Feuerwehr Meerdorf und den Rettungsdienst alarmiert. Vorsorglich wurde auch der ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 30 nach Meerdorf geschickt. Den vorliegenden Angaben zufolge hat eine Krankenschwester aus der Nachbarschaft den Jungen als Ersthelferin erfolgreich versorgt, bis die beiden Notärzte am Unglücksort eintrafen.

Laut Rettungsleitstelle wurde der Zweijährige mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Kinderklinik in Hannover gebracht. Der Rettungshubschrauber kam dann nicht zum Einsatz. Bei derartigen Unglücksfällen wie mit einem Kind setzt die Rettungsleitstelle stets vorsichtshalber gleich ein größeres Aufgebot ein, wie ein Sprecher erläuterte.