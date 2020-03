Autodieb von Schwicheldt nicht mit Corona-Virus infiziert

Schwicheldt. Der Mann wollte am Montag in Schwicheldt einen Wagen aus einer Garage stehlen.

Der 22-jährige Mann, der am Montag gegen 6 Uhr in der Straße Im Weidengrund in Schwicheldt versucht hat, ein Auto aus einer Garage zu stehlen, ist nicht mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Wie berichtet, hatte der 22-Jährige gegen 5.45 Uhr zunächst an der Haustür einer Familie geklingelt. Die Bewohnerin hatte geöffnet und einen kurzen Dialog mit dem späteren Täter geführt. Dann habe sich der Mann wieder von der Hauseingangstür entfernt, hieß es. Doch offenbar hielt sich der Mann weiter auf dem Grundstück der Familie auf.

Der Hauseigentümer, der sich schließlich in den Garten begab, stellte Licht in der Garage fest. Auf dem Fahrersitz seines Wagens fand er den Mann vor, der zuvor an der Haustür geklingelt hatte. Der Motor sei bereits gestartet und das Garagentor geöffnet worden, heißt es im Polizeibericht. Der Eigentümer versuchte daraufhin, die Fahrertür zu öffnen. Das Auto setzte sich kurz in Bewegung, bevor es dem Eigentümer gelang, den Fahrzeugschlüssel abzuziehen.

Im Garten der Familie kam es anschließend zu einer Rangelei. Der Täter konnte zunächst flüchten, als der Hauseigentümer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Die herbei gerufene Polizei stellte den Mann schließlich im Nahbereich des Hauses. Auf dem Weg zur Polizei-Dienststelle äußerte der 22-Jährige nach Angaben der Polizei mehrfach, dass er mit dem Corona-Virus infiziert sei.

Die Polizei ließ daraufhin prüfen, ob dies tatsächlich der Fall war. Denn mehrere Beamte hatten mit dem 22-Jährigen Kontakt. Dazu gab es einen engen Austausch mit dem Gesundheitsamt in Peine. Die vorgenommene Untersuchung ergab nun, dass es derzeit keinerlei Hinweise darauf gibt, dass der Täter mit dem Coriona-Virus infiziert ist, so die Polizei.

Sie ermittelt gegen den Mann und leitete darüber hinaus ein Verfahren wegen des Diebstahls eines Fahrrades ein, da der 22-Jährige mit einem Fahrrad zum Tatort gefahren war. Weiterhin habe er zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol gestanden, teilen die Beamten mit. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Angaben zum Promillewert des Manes machte die Polizei nicht.