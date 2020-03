Aus einem nicht abgeschlossenen Wagen stahlen Diebe in Peine ein iPhone. (Symbolbild)

Peine. Am vergangenen Donnerstag haben Diebe aus einem Auto in der Schützenstraße ein iPhone gestohlen. Der Wagen war offen.

Diebe stehlen iPhone aus geparktem Wagen in Peine

Noch nicht ermittelte Täter haben ein Smartphone aus einem nicht abgeschlossenen Auto in der Schützenstraße gestohlen. Die Täter entwendeten das iPhone des 33-jährigen Fahrzeughalters am vergangenen Donnerstag gegen 15.30 Uhr und entfernten sich in unbekannte Richtung, wie die Polizei mitteilt.

Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 700 Euro. Die Polizei Peine bittet um Hinweise unter (05171) 9990.