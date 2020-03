Drogenprozess vorläufig wegen Krankheit unterbrochen

Viele Mittel und Möglichkeiten, die der Rechtsstaat in einem Verfahren bietet, scheint der 34-jährige Angeklagte im Drogenprozess bereits genutzt zu haben. Er stellte Befangenheitsanträge gegen die Kammer, warf dem Staatsanwalt illegale Methoden vor und spricht nun von einem zerrütteten Vertrauensverhältnis zu seinem Pflichtverteidiger.

Seit Beginn des Verfahrens wird der 34-Jährige von einem Pflicht- und einem Wahlverteidiger vertreten. Jetzt holte er sich einen zweiten Wahlverteidiger, der am Ende des Verfahrens das Ruder für ihn herumreißen soll. Denn eigentlich waren gestern die Plädoyers vorgesehen. Dazu kam es nicht.

Sein Pflichtverteidiger habe sich nicht ausreichend Zeit für ihn genommen, so der Angeklagte gestern. Er und seine Familie seien sehr enttäuscht von ihm. Sie lägen wegen finanzieller Forderungen im Streit mit ihm. Voller Wut habe sein Verteidiger darüber gesprochen. Außerdem habe er Vertrauliches an die Staatsanwaltschaft gegeben, so der Angeklagte weiter. Völlig ruhig und gelassen reagierte der Pflichtverteidiger. „Ich will nur richtig stellen: Wut habe ich nicht gehabt und ich wüsste nicht, was ich an den Staatsanwalt weitergegeben hätte“, sagte er. Er merke, dass der Angeklagte nicht weiter von ihm verteidigt werden möchte. Ein Verschulden seinerseits sehe er nicht.

Trotz abgelaufener Frist werden weiter Anträge gestellt

Trotz der abgelaufenen Frist für Beweisanträge, stellte der erste Wahlverteidiger weitere Anträge. Er möchte, dass eine Rechtsanwältin als Zeugin vernommen wird, die über die Glaubwürdigkeit der ehemaligen Hauptbelastungszeugin etwas sagen könne, da sie mehr als 20 Mal mit ihr gesprochen hätte. Da der Angeklagte am 26. März 2020 diesen Antrag bereits gestellt hatte, bezweifelte die Kammer neue Erkenntnisse in dem Antrag. Weiterhin wurde beantragt, den Staatsanwalt als Zeugen zu vernehmen.

In der Beratungspause der Kammer wurde der Angeklagte zum Toilettengang geführt, von dem er nicht zurückkam. Er soll erkrankt sein, sich übergeben haben und zittern. Die gesundheitlichen Schwierigkeiten des 34-Jährigen führten dazu, dass nicht mehr weiterverhandelt werden konnte. Der Prozess soll am 21. April 2020 fortgesetzt werden.

Zuletzt hatten Anpassungen des Verfahrensbetriebs wegen der Corona-Krise den Prozess behindert.