Commerzbank-Filiale in Peine wird nach Anschlag saniert

Nach dem Sprengsatz-Anschlag auf die Commerzbank-Filiale an der Breiten Straße (Fußgängerzone) in Peine am Mittwoch, 15. Januar, dauern die umfangreichen Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten bis heute an. Bei dem versuchten Bankraub war durch die Gasexplosion am Geldautomaten und ein Feuer nahezu...