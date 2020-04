Strategien gegen Corona-Stress: Kinder aufklären

„Alles wird gut… (oder wenigstens fast alles!)“ – unter diese optimistisch stimmende Überschrift stellt Gesine Götting, Leiterin der Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Peine, ihre „Corona-Mutmacher für alle Eltern, Kinder und Jugendliche“. Sie gibt Tipps, wie das Miteinander in diesen Zeiten der Einschränkungen erträglich gestaltet werden kann. Thema heute: Kinder und Corona.

Klären Sie Ihre Kinder auf – altersgerecht

„Manche Eltern sind unsicher, wie viel – oder wie wenig - sie ihren Kindern über die Bedrohung durch das Corona-Virus erzählen sollten. Wir raten den Eltern, ihren Kindern altersangemessen so viel Information wie möglich zukommen zu lassen. Viele Kinder schämen sich für ihre Ängste, so dass Eltern oft nicht wissen, was ihr Kind wirklich beschäftigt. Es kann passieren, dass ein Kind Gesprächsfetzen oder Berichte aus dem Fernsehen aufschnappt, die es noch nicht versteht. Es entwickelt womöglich Fantasien über das Gehörte, die weitaus schlimmer sind als die Realität.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Mit der Angst bei Kindern verhält es sich leider so, dass sie dazu neigt, sich auszubreiten. Gerade für sehr sensible Kinder ist es wichtig, dass sie keine falsche Schonung erfahren. Die Eltern sollten signalisieren, dass sie dem Kind zutrauen, auch mit „großen Themen“ umzugehen. Mit älteren Kindern und Jugendlichen kann man gemeinsam einen Podcast zum Thema Corona hören und hinterher darüber sprechen, was man verstanden hat. Für Kinder jeder Altersstufe gibt es mittlerweile gut aufbereitete Informationen im Internet oder auf den öffentlich-rechtlichen Fernsehkanälen. Wer seinen Kindern eine altersgerechte Erklärung der Lage zumutet, vermittelt ihnen Zutrauen in ihre Stärke und Klugheit Wird stattdessen der Angst zuviel Raum gegeben, breitet sie sich immer mehr aus und hindert Kinder daran,die eigene Stärke und Selbstwirksamkeit zu erfahren.

Entspannen Sie sich, entspannt sich auch ihr Kund. Humor kann dabei helfen

Eltern von kleineren Kindern berichten uns, dass ihre Kinder zurzeit sehr anhänglich. Aus psychologischer Sicht ist das typisches Bindungsverhalten: Die Kinder versichern sich der Gegenwart ihrer Eltern, da sie deren Ängste und Verunsicherung instinktiv spüren. Da sie existenziell auf ihre Mütter und Väter angewiesen sind, bemühen sie sich, diese keine Minute aus den Augen zu lassen – ziemlich anstrengend, wenn man die nächsten drei Stunden eigentlich für das Home Office reserviert hatte. Mein Rat: Lassen Sie es zu. Was Sie in die Bindung zu Ihrem Kind investieren, ist nie verlorene Zeit. Seien Sie der Anker, den Ihre Kinder jetzt brauchen – und tun Sie damit sich selbst auch etwa Gutes. Denn wenn Sie sich entspannen, entspannt sich auch ihr Kind.

Besonders gut passt hier Humor. Humor lässt uns das mit Wärme ertragen, was nicht zu ändern ist. Lachen entspannt die Psyche, es baut Stress ab, stärkt unser Immunsystem und verbindet uns mit anderen. Und damit meine ich keine Witze über Klopapier oder Hamsterkäufe, die wir schon bald nicht mehr hören können. Ich habe neulich meiner Schwester vor dem Frühstück Videos aus alten Muppet Show Sendungen geschickt, die wir als Kinder gesehen haben, und wir haben uns köstlich amüsiert. Es darf ruhig mal albern werden. Erklären Sie Ihren Kindern den Ernst der Lage – und lachen Sie mit Ihnen, so oft Sie können.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

4717 Infizierte in Niedersachsen – 23 Corona-Tote in Wolfsburg

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick