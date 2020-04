Zwei Menschen bei Unfall in Peine schwer verletzt

Zu einem schwerer Verkehrsunfall kam es am Ostersonntag gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 65 am Abzweig zur Kreisstraße 31 bei Handorf. Zwei Personen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser nach Hildesheim und Peine transportiert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein 47-jähriger Peiner mit seinem Auto an der Einmündung zur K 31 von der B 65 nach links in Richtung Handorf abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 53-jährigen Motorradfahrer aus Peine, der mit seiner 51-jährigen Beifahrerin unterwegs war. Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen, wobei das Motorrad völlig zerstört und der PKW erheblich beschädigt wurde. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest. Es kam zu einer Vollsperrung der B 65 während der Rettungsarbeiten. Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge der Polizei Peine sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder