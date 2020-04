Tierschutzverein Peine – Versammlung als Videokonferenz

Die ergänzenden Wahlen für den Vorstand müssen sein, aber eine Versammlung ist zurzeit coronabedingt nicht erlaubt: Der Tierschutzverein Peine geht deshalb einen besonderen Weg. Die Abstimmung erfolgte schriftlich, ähnlich wie bei einer Briefwahl, die Mitgliederversammlung findet als Videokonferenz statt. Möglich sei dies laut Bundesgesetzgebung zum Vereinsrecht zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie, erklärt Günter Diederichs, der designierte neue Vorsitzende des Tierschutzvereins Peine auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die aktuelle Personalsituation: Vorsitzender Hansgünter Kleffmann hatte im März sein Amt niedergelegt, aus gesundheitlichen Gründen (wir berichteten). Kommissarisch im Einsatz sind der stellvertretende Vorsitzende Roland Geppert und Schatzmeisterin Dagmar Kaczmareck. Regulär im Amt und von der Mitgliederversammlung gewählt sind aktuell nur Tierheim-Tierarzt Dr. Georg Heiber als Beisitzer und Schriftführerin Stephanie Geppert. Die Handlungsfähigkeit des Vorstands beziehungsweise des Vereins sei daher eingeschränkt, so Günter Diederichs. Daher die Wahlen und die Entlastung des Vorstands zu diesem Zeitpunkt.

Bis Dienstag, 21. April, 12 Uhr waren die Stimmen zur Wahl abzugeben. Die Auszählung wurde von zwei Wahlleitern vorgenommen und filmisch festgehalten, um größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, erklärt der Tierschutzverein das Prozedere auf seiner Internetseite. Das Ergebnis der Auszählung soll am Mittwoch, 22. April, bei einer Videokonferenz bekanntgegeben werden. Dabei könnten Mitglieder auch Fragen an den Vorstand richten.

Große Überraschungen seien beim Wahlergebnis nicht zu erwarten, so Günter Diederichs. Es gebe jeweils nur einen Kandidaten. Neben ihm als Vorsitzenden stehen die bereits kommissarisch eingesetzten Personen zur Wahl: Roland Geppert aus Edemissen als stellvertretender Vorsitzender und als Schatzmeisterin Dagmar Kaczmarek, Rothemühle. Als Beisitzer wird Georg Heiber aus Abbensen vorgeschlagen. Die Wahl des Beirats soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, wenn wieder eine Mitgliederversammlung möglich ist.

Wenn die Vereinsstrukturen wieder hergestellt seien, gehe es darum, wieder Ruhe in den Verein zu bringen und die Finanzen zu ordnen. Wie berichtet, hat der Tierschutzverein zwei Versammlungen hinter sich, in denen es emotional hoch herging und Amtsinhaber zurücktraten, kaum dass sie gewählt waren.

Günter Diederichs war von Mai bis Herbst 2019 stellvertretender Vorsitzender. „Ich musste aus Krankheitsgründen pausieren“, erklärte er. „Die Arbeit mit den vielen engagierten netten Menschen, die sich für das Wohl der Tiere einsetzen, hat mich dazu bewogen nach meiner Reha und dem Rücktritt des Vorsitzenden wieder für den Vorstand zu kandidieren.“

An die Mitglieder verschickt wurden auch die Berichte des Vorstands. Darin aufgeführt sind zahlreiche Reparaturen am Tierheim, „aber es ist noch eine Menge zu tun“, erklärt Günter Diederichs. Große Ausgaben könne der Verein sich aktuell aber nicht leisten. „Durch die Corona-Pandemie haben auch wir finanzielle Einbrüche.“ Es würden kaum Tiere vermittelt und die Tierpension liege brach. Viele Menschen seien in den Osterferien nicht weggefahren und würden auch in den Sommerferien zu Hause bleiben. „Dann brauchen sie auch unsere Tierpension nicht.“

Die Stadt Peine und die Gemeinden zahlen laut aktuellem Fundtiervertrag für die Unterbringung und Versorgung von Fundtieren jährlich eine Pauschale von 160.000 Euro an den Tierschutzverein, bis Herbst 2019 waren es noch 123.000 Euro. Der Abschluss des neuen Vertrags sei zufriedenstellend, wenn auch nicht zu 100 Prozent auskömmlich. Weiterhin sei der Verein auf Spenden angewiesen.

Auf Grund der Erhöhung des Mindestlohns und weil für die Versorgung der großen Anzahl an Tieren entsprechend viel Personal benötigt werde, das auch am Wochenende im Einsatz ist, seien die Personalkosten angestiegen. Das Team setzt sich zurzeit zusammen aus sechs Vollzeitkräften, einer Teilzeitkraft, einem Minijobber und einem Auszubildenden im dritten Lehrjahr.