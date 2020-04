Die große Corona-Hilfe: 10-Euro-Gutschein für jeden Peiner

Mit einem demonstrativen Hurra-Schrei drückte der stellvertretende Gildemeister der Kaufmannsgilde zu Peine, Ole Siegel, seine Freude über den Ratsbeschluss aus. Soeben hatte das Gremium am Donnerstagabend 535.000 Euro für die Konjunkturmaßnahme „Gutschein #Peinehältzusammen“ bewilligt – einstimmig bei einer Enthaltung.

„Das ist ein Hammer-Signal“, jubelte Siegel, „an die Bevölkerung und ebenso an die durch Corona-Schließungen in Not geratene Betriebe.“ Er sprach von einem Paradebeispiel für positives Zusammenwirken von Rat, Verwaltung und der Kaufmannschaft. Siegel betonte, dass diese Aktion nicht nur für die Innenstadt gelte, sondern auch für alle Peiner Ortschaften.

Betriebe melden sich jetzt an

Alle Unternehmen in der Stadt und den Peiner Ortschaften aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung, die aufgrund der Corona-Anordnungen zur Schließung verpflichtet waren, können sich von sofort an für ihre Teilnahme registrieren. Dabei ist es unerheblich, ob das Öffnungsverbot im gesamten Zeitraum galt oder nur zeitweise.

So funktioniert die Registrierung

Die Anmeldung erfolgt über das von Peine-Marketing betreute Online-Portal www.gutschein.peine.de – direkt online oder per Download-Formular. Überdies liegen in der Geschäftsstelle von Peine-Marketing, Breite Straße 58, Vordrucke bereit. Eile ist geboten: Die Anmeldung ist bis zum 1. Mai möglich.

Diese Peiner erhalten den Gutschein

Jede am Stichtag 24. April 2020 mit Erstwohnsitz in Peine gemeldete Person erhält mittels einer Postkarte einen 10-Euro-Gutschein, der vom 18. Mai bis zum 13. Juni 2020 in einem der teilnehmenden Unternehmen eingelöst werden kann.

Diese Geschäfte machen mit

Auf der Gutschein-Karte, die alle Peinerinnen und Peiner erhalten, wird ein Internet-Link vermerkt sein, unter dem alle teilnehmenden Unternehmen aufgelistet werden. Und das beteiligte Unternehmen wird zudem am Geschäft einen Hinweis anbringen. Dieser Hinweis soll zentral von Peine-Marketing zur Verfügung gestellt werden.

Gutschein-Kunden weisen sich aus

Der Gutschein ist unter Vorlage eines Ausweisdokuments in einem der teilnehmenden Unternehmen stationär einlösbar (keine Barauszahlung!). Eine Aufteilung auf mehrere Unternehmen wird nicht möglich sein, der Gutschein ist außerdem nicht übertragbar. Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 15 Jahren können den Gutschein zusammen mit einem Erziehungsberechtigten einlösen.

Der Hintergrund

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf das gesamte öffentliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Leben in Deutschland – eine Vielzahl von Unternehmen in Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung musste schließen; die Öffnungsbeschränkungen greifen bereits seit dem 18. März.

Die Kaufmannsgilde zu Peine ist vor diesem Hintergrund an die Stadt Peine mit der Bitte herangetreten, in der Krise eine vermittelnde Rolle zwischen Einwohnern der Stadt und betroffenen Unternehmen einzunehmen und hat einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet (wir berichteten).

Bürgermeister Saemann hat daraufhin zusammen mit den Fraktionsvorsitzenden und Einzelkandidaten abgestimmt, dem Rat der Stadt Peine einen Vorschlag zu unterbreiten, alle Peiner sowie betroffene Gewerbebetrieben mit einer Gutschein-Aktion zu unterstützen – so wie nun am Donnerstag beschlossen.

Mehr Zusammengehörigkeit

Das Ziel der Aktion: Sowohl der Peiner Bevölkerung als auch den Unternehmen soll eine Perspektive in dieser schwierigen Zeit aufgezeigt werden. Und damit soll zugleich ein noch stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl in der Stadt gefördert werden.

