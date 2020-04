Peine. Eine circa 27-Jahre alte Frau hat eine 61-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in Peine bespuckt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

61-Jährige wird in Kleiderladen in Peine bespuckt

Eine 61-jährige Sarstedterin ist am Dienstag gegen 17 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Breiten Straße in Peine das Opfer einer Spuckattacke geworden.

Wie die Polizei berichtet, betrat eine circa 27-jährige Frau mit einem Mundschutz vor dem Gesicht das Geschäft, in dem sich auch die 61-Jährige befand. Aus bislang unbekannten Gründen zog die Angreiferin ihren Mundschutz herunter, sprang die 61-Jährige an und bespuckte sie. Die Täterin floh daraufhin in unbekannte Richtung.

Sie soll circa 1,70 Meter groß sein, kurze, mittelblonde Haare und markante, hellgrüne Augen haben. Sie trug eine leichte, gelbe Outdoor-Jacke, eine dunkle Jeans und weiße Sneaker.

Hinweise: (05171) 9990.