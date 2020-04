Von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang nicht ermittelte Täter in zwei Seniorenheime in Peine ein. (Symbolbild)

Peine. Sowohl in der Straße „Am Windmühlenweg“ als auch in der Feldstraße sind bislang nicht ermittelte Täter in Altenheime eingebrochen.

Einbrüche in mehreren Seniorenheimen in Peine

In zwei Seniorenheimen in Peine ist es von Mittwoch auf Donnerstag zu Einbrüchen gekommen. In der Zeit von Mittwoch, 16.45 Uhr, bis Donnerstag, 6.25 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in die Büroräume des Seniorenheims in der Straße „Am Windmühlenwall“ ein. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro.

In der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 4.55 Uhr, wurde auch das Seniorenheim in der Feldstraße Ziel von Einbrechern, die das Heim jedoch ohne etwas zu stehlen wieder verließen. Der Schaden beläuft sich hier auf circa 1000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter (05171) 9990.