In der Straße „Schwarzer Weg“ touchierte ein Autofahrer eine Fußgängerampel und ergriff danach die Flucht. (Symbolbild)

Peine. Ein bis dato nicht ermittelter Autofahrer hat am Donnerstagvormittag eine Ampel im „Schwarzen Weg“ in Peine touchiert. Danach flüchtete er.

Fahrer flieht nach Kollision mit Ampel in Peine

Nachdem er mit einer Ampel in der Straße „Schwarzer Weg“ in Peine kollidiert ist, ist ein bis dato nicht ermittelter Autofahrer vom Ort des Geschehens geflüchtet. Zu der Kollision kam es am Donnerstag zwischen 0 und 10.55 Uhr, wie die Polizei mitteilt.

Den Ermittlungen zufolge sei der Fahrer nach dem Unfall in Richtung „Schützenplatz“ davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert die Schadenssumme mit 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter (05171) 9990 zu melden.