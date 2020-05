Peine. Auf der Hans-Böckler-Straße in Peine ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Eine 47-Jährige Peinerin wurde dabei leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in der Hans-Böckler-Straße in Peine ist eine 47-jährige Peinerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall am Mittwoch gegen 18.40 Uhr, als eine 20-Jährige mit ihrem VW der Peinerin beim Einbiegen in die Duttenstedter Straße die Vorfahrt nahm.

Der Skoda der 47-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens konnte bis dato noch nicht beziffert werden.