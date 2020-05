Das Kindergottesdienstteam der Gemeinden Denstorf mit Klein und Groß Gleidingen hat sich mit Carina Dohmeier (Diakonin der Propsteijugend Vechelde) überlegt, wie trotz Corona ein Angebot für Kinder geschaffen werden könne. Schnell kam die Idee zum „Kindergottesdienst aus der Tüte“ für Kinder von 5 bis 11 Jahren. Das Thema: Noahs Arche. Dohmeier und ihre FSJ-Kollegin Tatjana halfen beim Drucken, Schneiden, Bestellen, Schreiben und Eintüten, so dass die Briefumschläge nun in Denstorf, Klein und Groß Gleidingen verteilt werden konnten. In den Tüten ist alles, was man für einen Kindergottesdienst braucht. Lieder, Spiele, eine Geschichte in Form eines Mini-Buchs, etwas zum Basteln und auch kreative Ideen zum Weiterdenken. Die Aktion stieß auf große Resonanz, heißt es.