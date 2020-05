Lebensmittel-Taschen für die Kunden der Tafel in Peine

Die erste Aktion zu Ostern war, wie berichtet, ein großer Erfolg. Und nun können sich die Kunden aus Stadt und Landkreis der Tafel in Peine auf weitere Tragetaschen mit Lebensmitteln freuen. Durch die große Spendenbereitschaft der Menschen im Peiner Land ist nach Angaben der Initiatoren so viel Geld zusammen gekommen, dass zu Pfingsten die nächste Verteilung starten kann.

Mitglieder der Peiner Service-Clubs Lions, Round Table, Old Table und Ladies Circle machen sich am Freitag, 29. Mai, auf den Weg und verteilen, unterstützt von der Backmanufaktur Seidel, Lebensmittel an alle Kunden, die sich bereits für die Oster-Aktion angemeldet hatten.

Eingetragene Kunden der Tafel, die sich im April noch nicht als Empfänger angemeldet hatten, können dies für die Mai-Aktion nachholen. Die Tafel nimmt Anmeldungen am Montag, 25. Mai, und Dienstag, 26. Mai, jeweils von 9 bis 16 Uhr, unter der Telefonnummer der Tafel an (05171) 2909824. Die Organisatoren danken schon jetzt allen, die die beiden Lebensmittel-Paket-Aktionen ermöglichen.

Peiner Tafel ist dankbar für Spenden

Wer grundsätzlich die Arbeit der Peiner Tafel unterstützen möchte, kann das auch mit einer Spende tun. Hier die Kontoverbindungen: Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine; Kirchenamt Hildesheim; IBAN: DE85 2595 0130 0000 1140 09, Verwendungszweck: Peiner Tafel/Aktion. Oder: Volksbank BraWo; Kirchenamt Hildesheim; IBAN: DE14 2699 1066 7013 7010 00; Verwendungszweck: Peiner Tafel.