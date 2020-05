Peiner Kinder malen das Titelblatt für das KVHS-Programm

Wilde Tiere, bunte Blumen, fliegende Dinos oder vielleicht sprechende Katzen – der Fantasie sind Kindern im Alter von 3 bis 12 Jahren beim Malwettbewerb der Kreisvolkshochschule (KVHS) keine Grenzen gesetzt. Unter dem Motto „Mein Fantasiegarten“ sind die jungen Künstler im Peiner Land gefragt, kreativ zu werden.

Kinderspaß in der Corona-Krise

KVHS-Leiterin Stefanie Laurion hat sich mit ihrem Team diese Aktion als Anregung für Kinder und Familien im Landkreis Peine überlegt. Als Schirmherrin des Malwettbewerbs fungiert die Landkreis-Sozialdezernentin Prof. Dr. Andrea Friedrich. Sie begrüßt die Aktion: „Die momentane Corona-Situation ruft nach Ideen für die Beschäftigung von und mit Kindern.“

Für die schönsten Bilder hat sich KVHS-Leiterin Laurion etwas besonderes ausgedacht: „Wir werden das Gewinnerbild auf das Titelblatt des neuen Programmheftes nehmen, weitere Bilder sollen die Seiten im Heft schmücken.“

Ein Peiner Künstler in der Jury

Die Jury der KVHS Peine wird bei der Auswahl vom Peiner Künstler Aleksei Vasilev unterstützt. Er ist der KVHS verbunden, da er als Dozent regelmäßig Kurse für Kinder und Erwachsene gibt.

So funktioniert der Malwettbewerb:

Die Kunstwerke im DIN-A-4-Format sollen bis zum 1. Juni per Post an die KVHS Peine, Stederdorfer Straße 8/9, 31224 Peine, oder per E-Mail an paedagogik@kvhs-peine.de gesendet werden (auf der Rückseite den Titel des Bildes, Vor- und Nachnamen des Kindes, Alter und Wohnsitz notieren). Die Eltern stimmen mit der Zusendung der Verwendung und Veröffentlichung des Bildes zu.

Für Rückfragen steht Kerstin Wassmann, Leiterin des Fachbereiches Pädagogik und Familie an der KVHS, unter (05171) 401-3242 oder per E-Mail k.wassmann@kvhs-peine.de zur Verfügung.