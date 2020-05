Bei einem Unfall hat sich 41-jährige Rennradfahrerin aus Gifhorn am Sonntag in Meerdorf schwere Verletzungen zugezogen (Symbolbild).

Meerdorf. Eine 41-jährige Gifhornerin stürzte mit ihrem Rennrad und verletzt sich schwer im Gesicht. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.

Unfall in Meerdorf: Gifhorner Radfahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall hat sich 41-jährige Rennradfahrerin aus Gifhorn am Sonntag in Meerdorf schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Montag berichtet, fuhr die Frau gegen 13.05 Uhr auf einem Radweg, der derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt ist.

Unfall in Meerdorf: Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Frau stürzte und verletzte sich im Gesicht. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus. Den genauen Grund für den Sturz konnte die Polizei nicht nennen. red