Diebe stahlen ein hochwertiges Mountainbike aus einem Carport in der Straße Zum Hopfengarten in Vöhrum. (Symbolbild)

Vöhrum. Bislang nicht ermittelte Täter haben ein Mountainbike gestohlen. Das Rad befand sich in einem Carport in Vöhrum, das die Diebe aufbrachen.

Mountainbike aus Carport in Vöhrum gestohlen

Bislang nicht ermittelte Täter stahlen ein Mountainbike in Vöhrum. Die Täter brachen in der Zeit von Sonntag, 17.30 Uhr, bis Montag, 8.20 Uhr, das Schloss eines Carports in der Straße Zum Hopfengarten auf und entwendeten das dort abgestellte Fahrrad des Typs „Cube AMS 100“.

Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich die Schadenssumme auf schätzungsweise 1700 Euro.