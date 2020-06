Betrunkener springt in Mittellandkanal bei Peine

Peine. Ein 28-Jähriger hat sich am Mittwoch in den Mittellandkanal gestürzt. Ein Polizeibeamter sprang ihm hinterher und rettete den Mann.

Ein betrunkener 28-Jähriger hat sich am Mittwochnachmittag in den Mittellandkanal gestürzt. Das teilte die Polizei Peine mit. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr an der Peiner Brücke, durch welche B444 den Mittellandkanal quert, in Höhe des Klinikums Peine.

Durch den beherzten Einsatz eines Polizeikommissars konnte der Mann gerettet werden

Ein Polizeikommissar sei dem Mann „beherzt“ hinterhergesprungen und habe ihn so vor dem Ertrinken bewahrt und aus dem Kanal gerettet.

Alle Beteiligten überstanden den Vorfall unverletzt.