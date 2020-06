Mann parkt im Rausch sein Auto ein und baut einen Unfall

Ilsede. Wegen eines Unfalls ist die Polizei am Mittwoch in die Eichstraße in Ilsede gerufen worden. Der Verursacher stand mutmaßlich unter Drogen.

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Ilsede stieß am Mittwoch gegen 10.20 Uhr beim Versuch, rückwärts in eine Parklücke in der Eichstraße in Ilsede einzuparken, gegen ein hinter seinem Wagen wartendes Auto, meldet die Polizei. Durch den Anprall entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro.

Der 30-Jährige stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss, als er den Unfall verursachte

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem 30-jährigen Fahrer fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Zudem besteht der Verdacht, dass der 30-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Fahrer wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet.