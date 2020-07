Sorgt Corona für mehr Bewusstsein beim Kaufen?

Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD, Zweiter von links) war am Donnerstag während seiner Sommertour im Landkreis Peine auch im Weltladen in Peine. Dort zeigte er Fotos von seiner Informationsreise nach Äthiopien und kündigte an, dass bald etwas zum Lieferkettengesetz passieren werde. Begleitet wurde Heil von Landtagsmitglied Matthias Möhle (SPD, links).