Foto: Archiv / Bernward Comes

In Wipshausen wurden nach Angaben der Polizei Minibagger gestohlen (das Foto zeigt eine Arbeit mit einem solchen Gerät in Fallersleben).

Diebe stehlen in Wipshausen Anhänger mit Minibaggern

Ein Tor wurde gewaltsam geöffnet und beschädigt, so die Polizei Peine in ihrem Bericht. Die meldete am Samstag einen Diebstahl von Baumaschinen und Werkzeugen im Zeitraum von Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Freitag, 6.10 Uhr.

Von einem Firmengelände in Wipshausen seien zwei Anhänger mit Minibaggern und aus einer Halle zusätzlich diverse Werkzeuge entwendet worden. Die genaue Schadenshöhe werde noch ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter (05171) 9990 zu melden.