Peine. Ein junger Mann hat in Peine Jungen getreten und geschlagen. Anschließend flüchtete er.

Unbekannter greift in Peine Kinder an

Drei Kinder sind am Samstag gegen 18.30 Uhr am Windmühlenwall in Peine scheinbar grundlos von einem unbekannten jungen Mann attackiert worden.

Der Unbekannte tritt einem Kind gegen ein Bein

Wie die Polizei berichtet, saßen die Kinder im Alter von zehn und elf Jahren auf einer Bank vor dem dortigen Seniorenzentrum. Der Unbekannte, etwa 20 Jahre alte Mann mit kurzen blonden Haaren, schlug demnach einen der elfjährigen Jungen gegen den Kopf und trat ihm gegen ein Bein. Der Zehnjährige wurde laut Polizeimitteilung auch angegriffen und getreten, anschließend flüchtete die Person in Richtung City.

Eine Fahndung nach dem Mann bleibt erfolglos

„Bis auf Kopfschmerzen bei dem einen der Jungen schienen die Kinder keine schwerwiegenden Verletzungen abbekommen zu haben“, berichten die Beamten. Ein Anwohner hatte die Tat zufällig beobachtet und war den Kindern sofort zu Hilfe geeilt und hatte einer in der Nähe befindlichen Polizeistreife Bescheid gesagt. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben.

