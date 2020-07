Eine Zivilstreife der Polizei nahm an der Kreuzung von Schäferstraße und Duttenstedter Straße die Verfolgung des Mercedes auf. (Symbolbild)

Peine. Mit über 100 Stundenkilometern hat sich ein Mercedesfahrer am Dienstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Peine geliefert. Der Fahrer entkam.

Verfolgungsjagd in Peine: Zivilstreife verfolgt Verkehrsrowdy

Zu einer wilden Verfolgungsjagd ist es an Dienstag gegen 14.30 Uhr in Peine gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein weißer Mercedes-SUV wesentlich zu hoher Geschwindigkeit durch die Straßen Peines.

Ein Passant konnte sich nur mit einem Sprung auf den Gehweg retten

In der Schäferstraße fiel der Wagen einer Zivilstreife der Polizei zuerst auf, als er gegen 14.30 Uhr aus der Duttenstedter Straße in Richtung Ascherslebener Kreisel raste. Dabei überfuhr der Wagen eine rote Ampel. Ein Fußgänger, der gerade die Straße überquerte, konnte sich nur mit einem Sprung retten, so der Bericht weiter.

Vom Ascherslebener Kreisel aus führte die Fahrt den SUV-Fahrer in Richtung Ostrandstraße. Mit Blaulicht und Martinshorn traten die Beamten der Zivilstreife die Verfolgung an. Über die Woltorfer Straße, die Schäferstraße, durch den Lehmkuhlenweg und zurück auf die Ostrandstraße in Richtung Stahlwerkerbrücke blieben sie dem Flüchtigen auf den Fersen.

Mercedes-SUV erreichte innerorts über 100 Stundenkilometer

Während der Jagt erreichten die Wagen Geschwindigkeiten über 100 Stundenkilometern – innerorts. Dem Mercedes-Fahrer gelang es schließlich, die Polizisten abzuschütteln. Denn diese beschlossen die Verfolgung abzubrechen, um keine unbeteiligten Personen zu gefährden.

Allerdings hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Vorwurf lautet dem Polizeibericht zufolge auf Straßenverkehrsgefährdung. Daher sucht sie dringend nach dem Fußgänger, der sich mit einem Sprung auf das Troittoir vor dem Mercedes retten konnte. Er sowie alle anderen Zeugen, die sachdienliche Hinweise beisteuern können, werden von der Polizei gebeten sich unter (05171) 9990 zu melden.

red