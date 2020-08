Trickbetrüger erbeuten in Edemissen mehrere Tausend Euro

Wie die Polizei meldet, riefen am Dienstag gegen 12 Uhr Unbekannte bei einer 73-jährigen Edemisserin an und gaben sich als Beamte der Polizei Edemissen aus. Angeblich habe man die Information, dass bei ihr eingebrochen werden solle. Zwei „Täter“ habe man bereits festnehmen können.

Da nun eine Überprüfung von Registriernummern auf Geldscheinen vorgenommen werden müsse, um die weiteren Täter festzunehmen, benötige man die Hilfe der 73-Jährigen. Die Edemisserin wurde aufgefordert, mehrere Tausend Euro von ihrem Konto abzuheben und dieses im späteren Verlauf an die „Kollegen“ auszuhändigen. Nach der Überprüfung bekäme sie ihr Geld zurück.

„Leider vertraute die Seniorin auf die Angaben der Trickbetrüger und übergab das Geld an einen unbekannten Mann. Nachdem sie bis zum Abend das Geld nicht zurückerhalten hatte, erstatte sie Anzeige bei der Polizei“, heißt es im Bericht der Beamten.

Die unbekannte Person wurde wie folgt beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlanke sportliche Figur, gelbes T-Shirt, knielange Hose, sprach hochdeutsch, war mit einem weißen Kleinwagen unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen, (05176) 976480, in Verbindung zu setzen.

Hier noch einige Tipps der Polizei: Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, einen Dienstausweis. Rufen Sie bei geringsten Zweifeln bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie sich die Telefonnummer der Behörde selbst heraus! Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf! Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

red