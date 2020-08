Trickbetrug in Edemissen verhindert

In den vergangenen Tagen trieben laut Polizeibericht erneut Trickbetrüger in der Gemeinde Edemissen ihr Unwesen. Dabei riefen sie ihre potenziellen Opfer meist an. In einem Fall gaben sich die Täter als Polizeibeamte der Station Edemissen aus und in einem anderen versuchten sie den Enkeltrick anzuwenden, um an das ersparte Bargeld eines Ehepaares zu kommen. Die beiden 81- und 88-jährigen Rentner kannten den Trick allerdings und beendeten das Gespräch. Sie informierten danach sofort die Polizei und erstatteten Strafanzeige, heißt es abschließend in der Mitteilung der Polizei.

red