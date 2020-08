Marihuana und Bruce-Lee-Waffe werden Peiner zum Verhängnis

Peine. Auch eine Waffe, wie Bruce Lee sie in Filmen benutzt hat, war im Besitz des Peiners. Die Polizei leitet am Freitag zwei Strafverfahren ein.

Peiner Ordnungshüter sind am Freitagabend in die Woltdorfer Straße ausgerückt, nachdem sie einen Hinweis auf Cannabis-Anbau bekommen haben. Nun muss sich ein 41-Jähriger in zwei Verfahren verantworten. Das teilt die Polizei am Samstag mit.

41-jähriger Mann baut in Peine Marihuana auf der Fensterbank an

Als die Beamten in der Straße in Peine eintrafen, konnten sie die Aussage eines Zeugen bestätigen, schreiben sie in einer Mitteilung. Die Pflanzen seien tatsächlich gut einsehbar auf einer Fensterbank abgestellt worden. Der 41-jährige Bewohner habe den Anbau der Cannabispflanzen zum Eigenkonsum freimütig eingeräumt.

Polizei findet eine illegale Waffe

So sehen Nunchakus aus. Foto: Jerome Favre / dpa

Bei der folgenden Durchsuchung der Wohnung konnten insgesamt fünf Cannabispflanzen sowie eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden, heißt es in der Mitteilung. Weiterhin sei ein verbotenes Nunchaku (japanisches Würgeholz) aufgefunden worden. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung wurden die Peiner Beamten von zwei Diensthundeführern der Polizeidirektion Braunschweig mit einem Rauschgiftspürhund unterstützt. Strafverfahren nach dem Waffen- und Betäubungsmittelgesetzt sind anhängig.