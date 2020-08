Klinikum Peine – „Wir sind noch nicht am Ziel“

Die letzten Wochen bis zur geplanten Übernahme des insolventen Klinikums Peine durch Landkreis und Stadt Peine zum 1. Oktober brechen an. Bis dahin sind allerdings noch einige Hürden zu überwinden. Dr. Malte Köster, der Sachwalter im Insolvenzverfahren, erläuterte des Sachstand am Freitag so: „Wir sind nach wie vor noch nicht am Ziel. Einige Schritte sind noch zu absolvieren, insbesondere muss nun zeitnah der Insolvenzplan beim Gericht eingereicht werden, damit die Sanierung des Klinikums finalisiert werden kann.“

