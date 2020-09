Gleich drei Diebstähle haben zwei Zeugen am Samstagvormittag in der Breiten Straße (Fußgängerzone) in Peine beobachtet. „Scheinbar gemeinschaftlich entwendeten die drei Männer in drei Geschäften Parfüm, Kleidungsstücke und einen Spielzeugdrachen aus einer Außenauslage“, berichtet die Polizei. Den Drachen hätten die Diebe aber zurückgelassen, da sie vom Geschäftsinhaber verfolgt worden seien. Die Beschreibung der drei Täter: 35 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, schlank – einer mit weißen, der andere mit schwarzen Sneakers; einer mit grauer Hose, einer mit Jeans und einer mit grauer langer Jogginghose. Wert der gestohlenen Gegenstände: mehr als 300 Euro. Hinweise an die Polizei Peiner unter (05171) 9990.